Controlli anti-Covid a Casavatore, droga e sigarette di contrabbando sequestrate

Droga e sigarette sono state sequestrate dai carabinieri della compagnia di Casoria impegnati, assieme a quelli del Reggimento Campania, in un servizio di controllo straordinario del territorio nel comune di Casavatore e sulle arterie principali della cittadina. In manette - per detenzione di droga a fini di spaccio - è finito Raffaele Orefice, 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 140 grammi tra hashish e marjuana, già suddivisi in 91 dosi.

In Corso Europa, invece, all'interno di una enoteca, i militari hanno rinvenuto oltre trenta pacchi di «bionde» prive dei marchi del Monopolio. Erano nelle disponibilità di una 54 enne del posto, poi denunciata per contrabbando. Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale: 11 le sanzioni al codice della strada notificate per complessivi 15mila euro. 2 i veicoli sequestrati perché sprovvisti di assicurazione. Durante il servizio sono stati controllati 65 veicoli e identificate 89 persone.

