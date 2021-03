Controlli anti-Covid a Napoli, denunciato clandestino già espulso quattro anni fa

Un immigrato della Tunisia è stato denunciato per non aver ottemeperato al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti nel 2017 e due motocicli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo dalla polizia nel corso di un'operazione di controllo nella zone di Materdei, via Pessina, via Battistello Caracciolo e piazza Dante.

Gli agenti del commissariato Dante, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile dell'ufficio prevenzione generale, hanno identificato 214 persone, e controllato 67 auto e 41 motocicli. 6 le multe comminate per violazioni al codice della strada.

