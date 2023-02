Controlli antidroga a Napoli: arrestato un pusher con un marsupio pieno di cocaina e hashish al borgo Sant’Antonio Abate

Ha tentato la fuga, quando ha visto la polizia e, soprattutto, ha provato a disfarsi di un marsupio pieno di droga. Ma gli agenti dell'ufficio prevenzione generale sono riusciti a bloccarlo comunque e per un 38enne napoletano con precedenti di polizia, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti stavano effettuando un controllo in uno stabile di via Sant'Antonio Abate quando hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga; lo stesso ha tentato di ostacolare il passaggio degli operatori posizionando una ringhiera di traverso sulle scale per poi rifugiarsi in casa.

I poliziotti, poco dopo, hanno visto l'uomo scavalcare il balcone del suo appartamento posto al secondo piano e lanciare un marsupio su un ballatoio accessibile dal suo terrazzo per poi dileguarsi. Ma quando l'uomo è ritornato nell'edificio è stato bloccato dagli agenti.

Nel marsupio sono state trovate 44 dosi con circa 10 grammi di cocaina, 30 stecche di hashish del peso di circa 109 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.