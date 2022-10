Coppietta rapinata a Qualiano da tre individui con una spranga di ferro

Rapina ai danni di una coppietta la scorsa notte a Qualiano, in provincia di Napoli.

Intorno alle 4.30 i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via del Cimitero, a Qualiano, dove poco prima due fidanzatini che si erano appartati erano stati rapinati da tre individui che, minacciandoli con una spranga in ferro, si sono fatti consegnare soldi e effetti personali per poi fuggire. I Carabinieri hanno avviato le indagini.