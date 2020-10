Coprifuoco, scontri a Napoli: due pregiudicati arrestati, feriti carabinieri e poliziotti

Quattro carabinieri feriti, una gazzella dei carabinieri con i vetri del lunotto posteriore mandato in frantumi, diversi poliziotti contusi (il numero esatto non è stato ancora reso noto dalla questura. Ed ancora, un paio di auto con i colori della polizia municipale imbrattate con vernice spray.

È il primo bilancio della notte di folle guerriglia urbana scatenata dalla violenta protesta di centinaia di persone nella zona di Santa Lucia e del centro storico di Napoli. Fortunatamente i rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno fatto ricorso alle cure mediche non hanno riportato ferite gravi.

Durante le fasi più concitate degli scontri sarebbero stati fermati due manifestanti. Gli arrestati dalla Digos sono due 32enni napoletani residenti al Vasto-Arenaccia e già noti alle forze dell'ordine con precedenti penali per droga. Si tratta di M.P. e O.A.

I due facevano parte di un gruppo più ampio che si era posizionato in una traversa di via Santa Lucia pronto a tendere - stando alla ricostruzione degli investigatori - un un'agguato alle forze dell'ordine.

All'arrivo degli agenti della Digos il gruppo si è disperso e in manette sono finiti i due, armati di bottiglie di vetro rotte e posti poi ai domiciliari. Devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia. In mattinata saranno processati per direttissima in Tribunale

Ultimo aggiornamento: 11:06

