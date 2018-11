Giovedì 1 Novembre 2018, 15:41

La storia del cordone ombelicale di Bologna compatibile non era vera. Non è stata ancora trovata la compatibilità del midollo che potrebbe salvare il piccolo Alex. E i genitori del bimbo malato lanciano un appello:«Purtroppo noi genitori ad oggi non abbiamo ricevuto alcun aggiornamento da parte dell’ospedale inglese circa la compatibilità del cordone ombelicale pur identificato in tempi record da parte del Centro Nazionale Trapianti, del Centro Nazionale Sangue e del registro nazionale italiano IBMR.Abbiamo inoltre inteso che la sua utilizzabilità è condizionata dall’attuale quadro clinico di Alesandro Maria.In attesa di notizie in merito da parte dei medici inglesi, preghiamo tutte le persone che hanno preso a cuore il nostro appello di continuare la tipizzazione, continuate a regalarci una speranza.Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone incredibili che in questi giorni hanno in massa regalato una speranza ad Alessandro Maria ed ai tanti altri bambini malati in attesa di trapianto.Dobbiamo un ringraziamento anche al Ministero della Sanitá, all’ADMO e a tutte le altre istituzioni ed associazioni che ci stanno sostenendo e che si stanno attivando per garantire che la raccolta dei campioni e la loro tipizzazione avvengano nel più breve tempo possibile».