Coronavirus, 29enne positivo a San Giorgio: disposta la quarentena domiciliare

Il Coronavirus è sbarcato anche a San Giorgio a Cremano. La notizia giunta in città nella tarda serata di ieri ha immediatamente trovato la pronta risposta delle istituzioni locali, le quali hanno confermato che uno dei nuovi quattro casi riscontrati ieri in Campania riguarda proprio un residente sangiorgese. A mezzanotte, nel municipio di piazza Carlo di Borbone, ha avuto luogo una riunione straordinaria del Coc (Centro Operativo Comunale), convocato in seduta permanente già dalla settimana scorsa: in piena notte il sindaco Giorgio Zinno ha incontrato il suo vice Michele Carbone, il dirigente al ramo Michele Ippolito e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Giordano per fare il punto sulla situazione e studiare le misure da adottare a tutela della salute pubblica.



Il contagiato, un 29enne libero professionista residente nella zona bassa della città, avrebbe contratto il Covid-19 dopo aver avuto contatti diretti con un avvocato di Mondragone, a sua volta infettato poche settimane durante un soggiorno a Rimini in occasione della fiera della birra. Il giovane si trova in questo momento in quarantena presso la propria abitazione con pochi decimi di febbre: le sue condizioni non sono state ritenute tali da richiedere il ricovero in ospedale. Al momento sarebbero in corso accertamenti anche sui familiari del ragazzo, con i sanitari dell'Asl impegnati nell'anamnesi per ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Il Comune ha intanto predisposto per domattina interventi mirati di sanificazione in alcune strade dell'area a sud di San Giorgio per minimizzare qualsiasi tipo di rischio.



«Il paziente si era recato al Cotugno per un controllo, dove l'esito degli esami ha confermato la positività al virus - ha affermato lo stesso Zinno -. Siamo in contatto costante con Asl e Protezione civile regionale per la gestione del caso. Questa persona era entrata in contatta con un soggetto già colpito dal Covid-19, al momento si trova in quarantena domestica poiché priva di sintomi che ne giustificherebbero il ricovero in ospedale». In mattinata, intanto, dovrebbe essere disposta una nuova chiusura delle scuole cittadine in via prettamente precauzionale a partire da domani. Secondo le indiscrezioni trapelate in città, nello stato di famiglia del 29enne non risulterebbero comunque minori o bambini potenzialmente a rischio contagio. La situazione pare dunque essere sotto controllo. © RIPRODUZIONE RISERVATA