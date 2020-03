Coronavirus, è caos certificati medici e a scuola e a Varcaturo arrivano i carabinieri

Polemiche sui certificati medici di rientro degli alunni, arrivano i carabinieri al quarto circolo didattico di Giugliano: aggredita una maestra e un bidello. Momenti di tensione questa mattina al plesso scolastico di Varcaturo dove alcune mamme hanno discusso animatamente con gli insegnanti per via dei certificati medici di rientro a scuola come prevede l'ultimo decreto ministeriale per via del coronavirus. Una donna avrebbe spintonato una maestra, mentre il padre di due alunni avrebbe aggredito fisicamente un bidello che è dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini e cercato di placare gli animi. La questione è nata dopo che alcuni medici pediatri non avrebbero rilasciato i certificati medici, questione al vaglio delle forze dell'ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA