Coronavirus a Napoli, è una maestra di una scuola di Torre del Greco la 47enne di Striano contagiata

È una maestra di un istituto comprensivo di Torre del Greco la 47enne di Striano risultata positiva al tampone del Covid-19 e trasportata in serata al Cotugno. In queste ore la comunità torrese sta vivendo momenti di grande tensione perché la preoccupazione che più tormenta i cittadini, e cioè il possibile contagio tra i banchi di scuola, sembra concretizzarsi.Anche se la dirigenza scolastica dell’, la scuola in cui insegna la donna contagiata, ha già comunicato che la maestra non presta servizio a scuola da 15 giorni. Intanto, in serata il sindaco di Striano Antonio Del Giudice ha contattato il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, tramite la consigliera delegata alla Protezione Civile Maria Orlando, per informarlo.«Abbiamo già avvisato la dirigente scolastica - ha detto il sindaco Palomba - e l’Asl. Domani mattina alle 7 faremo una riunione di coordinamento per disporre la chiusura della scuola». «Stiamo monitorando la situazione - ha detto la consigliera Orlando - e abbiamo avuto comunicazione che la maestra manca da scuola da due settimane e nei giorni scorsi è stata effettuata la sanificazione».