Coronavirus in Campania, primo caso a Portici: è un'anziana. Le aveva fatto visita una parente di Milano

Triste risveglio per la comunità di Portici che stamattina conta il primo caso positivo al Coronavirus. A darne notizia è stato il primo cittadino Enzo Cuomo, raccontando con chiarezza quanto accaduto. Si tratta, infatti, di una persona anziana già affetta da altre gravi patologie. In questo caso sembrerebbe che il virus non abbia avuto il temuto decorso, tale da rendere necessario il ricovero in ospedale.



Tempo sufficiente, purtroppo, al contagio. Monitorata fin dall’inizio, l’anziana è rimasta comunque isolata in casa, scongiurando così rischi per persone dello stesso quartiere. L’esito del tampone eseguito il 13 marzo è giunto nella tarda serata di ieri. Nel frattempo già da giorni l’Asl è in costante monitoraggio della paziente, che al momento non presenta problemi particolari.

LEGGI ANCHE Coronavirus, dal Santuario di Pompei Supplica in streaming ogni giorno alle 12

L’annuncio del sindaco ha invece avuto toni particolarmente duri a causa di una decisione scaturita dalle immagini che nel fine settimana hanno fatto il giro dei vari social. «Alcuni hanno pensato che fossero e fossimo immuni al Coronavirus – tuona il primo cittadino dopo aver visionato le foto dell’area mercatale - e sabato mattina hanno affollato le strette ed esigue strade ed i marciapiedi dell’asse viario mercatale pensando di festeggiare con un po’ di anticipo lo struscio del Giovedì Santo». Alla luce di questi atteggiamenti, fortemente ammoniti da Enzo Cuomo, nella serata di ieri la fascia tricolore ha firmato una ordinanza con la quale sospende tutte le attività commerciali dell’area mercatale. L’unico placet sarà concesso a farmacie e parafarmacie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA