Coronavirus, dal Santuario di Pompei Supplica in streaming ogni giorno alle 12

Coronavirus: parte da Pompei un forte invito a pregare insieme, restando ognuno a casa sua, recitando la Supplica alla Madonna del Rosario. Ogni giorno, alle ore 12.00, sulla pagina Facebook ufficiale «Pontificio Santuario di Pompei» verrà proposta la famosa preghiera, recitata dall’Arcivescovo della città mariana, Monsignor Tommaso Caputo. Si comincia oggi 17 marzo 2020.



Alla stessa ora, contemporaneamente alla condivisione online del video della Supplica, dagli altoparlanti del Santuario, che raggiungono non solo la piazza, ma anche le strade limitrofe, sarà diffuso l’audio della preghiera, con la voce diIl Santuario di Pompei si unisce così al Santo Padre Francesco e alla Chiesa tutta, che, in modalità diverse, pregano per la fine della, implorando la guarigione per i tanti malati, ricordando le tante vittime di questi giorni, e chiedendo consolazione e conforto per i loro familiari e amici. La preghiera è rivolta anche agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri e a quanti in questi giorni, con il loro lavoro, garantiscono il funzionamento della società.

