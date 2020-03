Coronavirus, vandali in azione: distrutto bancomat nel Napoletano

Non basta il momento di disagio che si vive a causa delle restrizioni personali per il contenimento del contagio per il Covid-19. A questo si aggiunge anche la stupidità umana, mai poca, che questa volta si è scagliata contro uno dei pochi bancomat di poste italiane presenti a Torre Annunziata. Alcuni vandali, hanno fatto sapere le Poste, hanno messo fuori uso lo sportello automatico per il prelievo di denaro contante di piazza Sandulli, quello dell’ufficio centrale. Da stamattina i tecnici sono al lavoro per riparare il guasto. © RIPRODUZIONE RISERVATA