Coronavirus in Campania, salumeria aperta a Pasquetta sul lungomare di Torre del Greco: multa a titolare e clienti

Aveva aperto la sua salumeria nonostante il divieto assoluto di tenere attivi gli esercizi commerciali nel giorno di Pasquetta. Per questo motivo il titolare dell'attività posta sul lungomare di Torre del Greco è stato sanzionato dalle forze dell'ordine che hanno effettuato una vera e propria task force per controllare eventuali spostamenti non consentiti a causa dell'emergenza Coronavirus. Nel corso di queste attività, è stata notata la salumeria aperta. Oltre alla chiusura dell'esercizio e alla multa comminata al titolare, sono stati sanzionati anche i tre acquirenti trovati in quel momento all'interno. Nel corso dei controlli, inoltre, le forze dell'ordine hanno anche elevato una sanzione pecuniaria nei confronti di un soggetto trovato a passeggiare in prossimità del mare senza che fosse in grado di giustificarne il motivo. Ultimo aggiornamento: 19:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA