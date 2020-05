Coronavirus a Napoli, gli alunni dell'​Arenella donano 2000 euro delle gite al Cotugno

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno donato la somma destinata per le gite scolastiche all’ospedale Cotugno. U, a partire dalla dirigenza ai docenti, in stretta sintonia con alunni e genitori.Via Domenico Fontana, scuola media statale, un gesto di solidarietà e di ringraziamento, secondo quanto si legge in una nota a firma della dirigente scolastica Caterina Cornicchiaro e del presidente del consiglio di istituto: “La somma di duemila euro sarà destinata a supporto del reparto di terapia intensiva del Centro di Malattie Infettive “Cotugno” di Napoli per contribuire alle ingenti spese sostenute e da sostenere per fronteggiare l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. In considerazione del momento di enorme difficoltà e di crisi che stiamo vivendo, questo è un segno tangibile per dimostrare la vicinanza dell’Istituzione Scolastica alla dedizione e al lavoro senza sosta dei medici e degli operatori sanitari napoletani e di tutta la Regione Campania che sono da tempo e faticosamente impegnati in prima linea e meritano tutto il nostro sostegno e doveroso ringraziamento.