Coronavirus a Napoli, nuovi interventi di sanificazione nelle strade da Posillipo a Forcella

Prosegue il programma di sanificazione delle strade cittadine avviato dal Comune di Napoli con Asia, Napoli Servizi e Abc. Da stamattina le azioni sono in corso in via Morghen, via D'Auria, via Angelini, a San Martino e via Mancini, da via Filangieri a via Carducci. Si è intervenuto inoltre da via Posillipo a piazza San Luigi, piazza Di Giacomo, via Santo Strato, via Boccaccio, viale Virgilio, via Tito Lucrezio Caro, da via Petrarca, via Ferdinando Russo, a via Marechiaro al Casale. Mezzi in azione anche al rione Sanità da Via Santa Maria della purità da via Santa Maria del Pozzo alle scale San Nicandro e via San Nicandro e da via Stella, salita Stella piazzetta Stella fino a via Fontanelle e Vico Impegnafiasco.

Domani l'intervento proseguirà a discesa Sanità e via Cagnazzi, via Irolli, vico Pirozzoli, Salita cinesi, mentre i trattori di Coldiretti dopo essere stati ieri a Scampia saranno ad Agnano.

