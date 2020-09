Covid a Napoli, Anm avvia i tamponi per tutti i dipendenti

L'Anm ha avviato i tamponi per i dipendenti. Lo rende noto il sindacato Usb: «Dopo ripetute richieste e denunce da parte della nostra organizzazione sindacale, e in considerazione del crescente numero di contagiati tra il personale Anm, finalmente siamo riusciti a ottenere l'avvio dei tamponi per i dipendenti della partecipata comunale dei trasporti».



I sindacalistisottolineano che il sindacato «vigilerà affinché i test siano effettuati da tutti i lavoratori, nessuno escluso, nel rispetto della privacy, dei protocolli e del contratto collettivo nazionale applicato, con particolare riguardo alle procedure previste in ambito di sorveglianza sanitaria dal testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro».