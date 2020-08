Covid a Pozzuoli, dipendente del Comune positivo: chiuso l'ufficio tributi

Un impiegato dell’ufficio Fiscalità Locale e Tributi del comune di Pozzuoli è risultato positivo al Covid19. Dopo la comunicazione della positività da parte dell'Asl l’edificio di via Campana, dove lavora il dipendente comunale, è stato chiuso per quindici giorni per consentire gli interventi di sanificazione dei locali. Quarantena per i colleghi, che continueranno a lavorare presso le proprie abitazioni in modalità smart working. Si tratta del secondo caso di contagio all’interno degli uffici comunali: lo scorso 3 agosto risulto' positivo uno stagista in servizio presso l’Ufficio tecnico, all’interno della sede centrale di via Tito Livio, al Rione Toiano. Negli ultimi sei giorni sono sei in totale i nuovi contagi registrati nella città di Pozzuoli, di questi due nella giornata di ieri. «Voglio rassicurare tutti che il dipendente risultato positivo non ha contatti con il pubblico, ma svolge il suo lavoro all'interno degli uffici. L'attività amministrativa non subirà variazioni e proseguirà in questi giorni col lavoro a distanza»ha fatto sapere il sindaco Vincenzo Figliolia.

