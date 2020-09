Covid a Torre del Greco: tre nuovi contagiati di rientro dalle vacanze

Tre nuovi casi di contagio da Covid-19 in forma asintomatica sono stati accertati a Torre del Greco. È quanto comunicato dal centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba che in una nota precisa come si tratti «dell'accertata positività, riscontrata a mezzo tampone, rispettivamente di un 66enne, di un 61enne e di un 42enne, attualmente in isolamento domiciliare, di rientro da soggiorni estivi in località turistiche italiane».



La notizia è giunta dopo il consueto aggiornamento quotidiano con i responsabili sanitari dell'Asl Napoli 3 Sud e con l'unità di crisi regionale. Con questi tre nuovi casi, salgono a 18 i soggetti attualmente positivi al Coronavirus, tutti finora posti in isolamento domiciliare.