Covid a Villaricca, 109 nuovi casi. Il sindaco Punzo: «Servono più controlli»

Il sindaco Rosaria Punzo, alle prese con l'escalation Covid nel territorio di Villaricca, pensa a nuove misure restrittive e avverte la cittadinanza. "109 nuovi positivi e 14 guariti - dice - in attesa della stretta del governo, cominciamo a muoverci noi perché la situazione è degenerata". In totale, nel comune con poco più di 30 mila anime, sono 347 i positivi e 4 i morti nel periodo settembre-ottobre. La Punzo aggiunge: Ho già annunciato che i trasgressori saranno puniti a norma di legge. Non ci sono più scuse - prosegue - chi non indossa la mascherina, chi si mette per strada insieme a gruppi di persone senza alcuna necessità e senza il rispetto del distanziamento, merita di essere punito perché quegli atteggiamenti mettono a repentaglio la vita e la salute di migliaia di persone. C’è bisogno di maggiore rigore e fermezza".

