L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il settore delle autoscuole.(Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica), sulle gravi ripercussioni per un settore in cui operano 7.000 strutture che danno lavoro a circa 30mila persone. «Vogliamo aprire subito! Molti nostri colleghi sono già al limite, anche perché, da gennaio, alle patenti di categoria B, è stata applicata l’iva al 22% e questo ha ridimensionato di molto le iscrizioni» è la protesta del presidente Unasca, che poi precisa: «Abbiamo predisposto un protocollo che prevede le precauzioni da adottare per garantire la sicurezza nostra e quella dei clienti. Chiediamo solo di poter riprendere a lavorare appena le condizioni lo consentiranno».il quale rende noto di aver incontrato l’assessore ai Trasporti della Regione Campania Luca Cascone" al quale «abbiamo denunciato le gravi lacune e il disinteresse che lo Stato ha mostrato nei nostri confronti». «Il nostro auspicio - spiega Boenzi - è che il governatore De Luca, che pure ha applicato misure ad hoc per altre categorie, prenda provvedimenti efficaci anche per noi. Ci sentiamo abbandonati».: «Le nostre autoscuole sono tutte in grado di garantire la sicurezza sanificando gli ambienti e gli strumenti di formazione». «Ricordiamo che l’insegnamento della sicurezza stradale è molto importante in quanto è finalizzato a formare migliaia di automobilisti i quali vanno istruiti se vogliamo che le vittime della strada siano sempre di meno» conclude