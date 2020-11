CAIVANO. E' sempre più preoccupante l’emergenza Covid-19 sul territorio. Schizza a ben 446 il numero dei contagi, con 3 decessi, 131 guariti, 2 ricoveri ospedalieri di persone sintomatiche ed uno in terapia intensiva. Un balzo in avanti preoccupante (il precedente bollettino dell’Asl Napoli 2 Nord si era fermato a quota 295), che fa correre ai ripari il neo sindaco Enzo Falco per contrastare la curva epidemiologica in continua crescita negli ultimi giorni.

Per i cittadini in difficoltà che vivono in quarantena o isolamento fiduciario sono stati già attivati i numeri telefonici della Croce Rossa Italiana (3938834842) e della locale associazione nazionale vigili del fuoco in congedo (081/0149250, dalle ore 8,30 alle 13). Istituito anche il nuovo COC (Centro Operativo Comunale), presieduto dalla stessa fascia tricolore, che coordinerà le attività a livello comunale-locale all’interno della sede comunale di via Don Minzoni.

