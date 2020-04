LEGGI ANCHE

È di 2.231 positivi, 148 deceduti e 107 guariti, il bilancio dell'emergenza coronavirus in Campania aggiornato alle 23.59 di ieri.Questo il riparto per provincia dei 2.231 casi: 1.161 nella città metropolitana di Napoli, di cui 507 a Napoli città e 654 negli altri comuni della provincia; 360 in provincia di Salerno: 258 in provincia di Avellino; 238 in provincia di Caserta; 81 in provincia di Benevento; 133 in fase di verifica da parte delle Asl.