Covid in Campania, oggi 1.531 positivi e due morti: l'indice di contagio risale al 4,95%, 14 ricoveri e 6 terapie intensive in più

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.531 positivi su 30.918 tamponi esaminati, 202 in più di ieri con 629 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 4,95% dei test, poco più di mezzo punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 4,21%.

APPROFONDIMENTI COVID Covid, il virus dilaga tra i bambini: 1 malato su 4 in età... L'EPIDEMIA Variante Omicron dominante in Italia a gennaio? «Verso 20mila... L'EPIDEMIA Novavax e Valneva nuovi vaccini 2022: quando arrivano in Italia (e in... LE STORIE Covid, la «spoon river» no vax dei telepredicatori...

Se sale a 8.291 il numero di vittime con i due decessi contabilizzati ieri, aumenta il numero dei ricoveri ospedalieri: 365 ricoverati con sintomi, 14 in più di ieri, e 29 malati in terapia intensiva, sei in più di ieri.