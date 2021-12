Variante Omicron dominante in Italia a gennaio? «Verso 20mila casi al giorno». Pochi dati su pericolosità e contagiosità

La variante Omicron del virus SarsCoV2 si sta diffondendo rapidamente e, se i numeri in Italia sono ancora piccoli, è verosimile che già in gennaio i casi possano superare i 20.000. È questo il numero che risulta alla luce del fatto che, nei Paesi nei quali sta colpendo maggiormente, come la Gran Bretagna, i casi dovuti alla Omicron stanno raddoppiano in modo esponenziale ogni tre giorni. È presto, però, per trarre conclusioni perché sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati