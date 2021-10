Covid in Campania, oggi 467 positivi e un morto: l'indice di contagio risale al 2,23%

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 467 positivi su 20.902 tamponi esaminati, 19 in più di ieri con 2.334 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,23% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era all'1,93%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, ecco perché la Campania è tra le quattro regioni... L'EPIDEMIA Covid in Campania, rischio più elevato ma De Luca: «Ci... L'EPIDEMIA Boom di vaccini nell'ultima settimana: somministrate oltre...

Se sale a 8.033 il numero di vittime con il decesso contabilizzato ieri, diminuisce il numero dei ricoveri ospedalieri: 172 ricoverati con sintomi, quattro in meno di ieri, e 20 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.