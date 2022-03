Covid in Campania, 10.788 casi e 24 morti: l'indice di contagio stabile al 18,92%, aumentano i ricoveri

Tornano sopra quota diecimila i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.788 positivi su 57.006 tamponi esaminati, 7.288 in più di ieri con 37.887 test processati in più. Di questi, 9.442 su 45.144 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.346 su 11.862 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,92%, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 18,31%.

Se sale a 9.839 il numero di vittime con i 24 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 615 ricoverati con sintomi, 16 in più di ieri, e 35 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.