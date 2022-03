Covid in Campania, 11.755 casi e 13 morti: l'indice di contagio stabile al 18,65% ma aumentano i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 11.755 positivi su 63.015 tamponi esaminati, 8.032 in più di ieri con 43.171 tamponi processati in più. Di questi, 10.407 su 49.100 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.348 su 13.915 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,65%, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18,76%.

APPROFONDIMENTI IL DECRETO Green pass, ecco dove non servirà più dal 1°... L'EPIDEMIA Vaccino ai minori, la Ue cambia le regole: «Il certificato... IL CASO Covid o allergia? Ecco la differenza tra i sintomi (e quando bisogna...

Se sale a 9.882 il numero di vittime con i 13 decessi contabilizzati ieri, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 712 ricoverati con sintomi, 23 in più di ieri, e 41 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.