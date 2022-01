Covid in Campania, oggi 12.058 positivi e 15 morti: indice di contagio al 10,21%, 31 nuovi ricoveri in 24 ore

Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 12.058 positivi su 118.047 tamponi esaminati, 5.405 in più di ieri con 69.279 test processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 10,21% dei test, tre punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 13,64%.

Se sale a 8.508 il numero di vittime con i 13 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 781 ricoverati con sintomi, 31 in più di ieri, e 58 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.