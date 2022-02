​Covid in Campania, oggi 10.287 positivi e 31 morti: l'indice di contagio stabile al 12,86% ma calano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.287 positivi su 79.994 tamponi esaminati, 3.570 in meno di ieri con 24.341 test processati in meno. Di questi, 7.766 su 53.743 sono positivi al tampone antigenico mentre 2.521 su 26.251 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 12,86%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 13,28%.

Se sale a 9.197 il numero di vittime con i 31 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.345 ricoverati con sintomi, 59 in meno di ieri, e 90 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.