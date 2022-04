Covid in Campania, 7.404 casi e 4 morti: l'indice di contagio scende al 20,23% ma aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 7.404 positivi su 36.599 tamponi esaminati, 757 in meno di ieri con 958 tamponi processati in meno. Di questi, 6.648 su 28.115 sono positivi al tampone antigenico mentre 756 su 7.526 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 20,23%, quasi due punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 22,3%.

Se sale a 10.241 il numero di vittime con i quattro decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 717 ricoverati con sintomi, otto in più di ieri, e 36 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.