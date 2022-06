Covid in Campania, 1.943 casi e sei morti: l'indice di contagio risale al 14,16%, in calo i ricoveri

Diminuoscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.943 positivi su 13.721 tamponi esaminati, quattro in meno di ieri con 1.088 tamponi processati in meno. Di questi, 1.777 su 10.029 sono positivi al tampone antigenico mentre 166 su 3.692 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 14,16%, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 13,15%.

Se sale a 10.511 il numero di vittime con i sei decessi contabilizzati ieri cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 344 ricoverati con sintomi, 60 in meno di ieri, e 17 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.