Covid in Campania, 10.602 casi e cinque morti: l'indice di contagio sale al 32,51%, 26 nuovi ricoveri in 24 ore

Tornano sopra quota diecimila i nuovi positivi ma cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.602 positivi su 32.615 tamponi esaminati, 7.955 in più di ieri con 24.083 tamponi processati in più. Di questi, 2.555 su 28.158 sono positivi al tampone antigenico mentre 496 su 4.457 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 32,51%, poco meno di un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 31,69%.

Se sale a 10.620 il numero di vittime con i cinque decessi contabilizzati ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 416 ricoverati con sintomi, 26 in più di ieri, e 27 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.