Covid in Campania, 8.845 casi e 10 morti: l'indice di contagio risale al 22,94%, aumentano i ricoveri

Cresce il numero di nuovi positivi e risale la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 8.845 positivi su 38.552 tamponi esaminati, 131 in più di ieri con 3.551 tamponi processati in meno. Di questi, 7.964 su 48.491 sono positivi al tampone antigenico mentre 881 su 8.217 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 22,94%, due punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 20,7%.

Se sale a 10.216 il numero di vittime con i 10 decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 737 ricoverati con sintomi, sei in più di ieri, e 39 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.