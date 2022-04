Covid in Campania, 7.224 casi e 11 morti: l'indice di contagio stabile al 18,31%, in calo i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 7.224 positivi su 39.444 tamponi esaminati, 211 in meno di ieri con 1.872 tamponi processati in meno. Di questi, 6.381 su 30.747 sono positivi al tampone antigenico mentre 896 su 10.884 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,31%, poco più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18%.

Se sale a 10.095 il numero di vittime con gli 11 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 714 ricoverati con sintomi, sei in meno di ieri, e 37 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.