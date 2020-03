Salgono a 1.582 i casi di positività al coronavirus in Campania. Sono 128 i tamponi risultati positivi sugli 865 analizzati nella giornata di oggi dai centri di riferimento della regione. A darne notizia è l'Unità di crisi della Regione Campania, che nel bollettino di oggi comunica gli esiti delle analisi sui tamponi.

All'ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 190 tamponi, 19 dei quali risultati positivi; al Ruggi di Salerno sono stati esaminati 302 tamponi, 53 dei quali positivi; al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta 48 tamponi esaminati di cui 4 positivi; al Moscati di Aversa (Caserta) 57 tamponi esaminati, uno dei quali positivo; al Moscati di Avellino 78 tamponi esaminati, 36 dei quali positivi; all'ospedale San Paolo di Napoli 27 tamponi esaminati, 3 dei quali positivi; all'Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» di Napoli 100 tamponi esaminati di cui 5 positivi; all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola 63 tamponi esaminati, 7 dei quali positivi. Sono 10.593 i tamponi esaminati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus. In totale, finora, in Campania, i decessi sono 107.

