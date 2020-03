Circa 40 posti letto per i contagiati da Covid-19 fuori pericolo. Li mette a disposizione la Clinica Trusso di Ottaviano. Il sindaco del comune vesuviano, Luca Capasso, spiega che nella clinica «i pazienti possono essere ospitati anche in condizioni di isolamento. In questo modo, possono essere ricoverati anche i contagiati da Covid-19 fuori pericolo. Ma bisogna muoversi, bisogna fare presto per liberare i primi 40 posti dagli ospedali intasati. Ci vogliono risposte rapidissime dalla Regione».

Capasso, che ha concordato l'appello con i responsabili della casa di cura ottavianese, spiega che «grazie alla disponibilità della Trusso possiamo dare una risposta concreta ai problemi di sovraffollamento degli ospedali: i posti sono qui, sono disponibili, ma bisogna evitare di perdere tempo. Fate presto», conclude.



