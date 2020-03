Misure economiche speciali per Capri: lo hanno annunciato l’assessore comunale al bilancio e alle politiche sociale Salvatore Ciuccio e il sindaco Marino Lembo che hanno deciso di sospendere tutti i tributi comunali all’indomani dell’emanazione da parte del governo delle misure economiche per fronteggiare la crisi legata all’epidemia covid-19.



L’intervento dell’amministrazione comunale di Capri è stato deciso per venire incontro alla cittadinanza con misure non previste come la sospensione di tutti i tributi comunali e la creazione di un fondo speciale per attingere fondi dal bilancio del comunale a favore delle imprese e delle famiglie dei lavoratori stagionali che non hanno potuto iniziare il lavoro in quanto alberghi e attività commerciali sono chiuse.

Il piano di interventi è stato illustrato dall’assessore al Bilancio Salvatore Ciuccio sulle pagine social: “Siamo di fronte ad una crisi che certamente avrà delle ripercussioni economiche e finanziarie su tutto l'indotto, non solo sul comparto turistico ma su tutto il tessuto imprenditoriale e sociale caprese. E, pertanto, bisognerà prestare molta attenzione e sensibilità alle grosse difficoltà a cui sicuramente andranno incontro le aziende e le famiglie di Capri” scrive Ciuccio che fa sapere di aver stabilito insieme al Sindaco, Marino Lembo che il primo atto di immediata attuazione che l'Amministrazione adotterà a stretto giro ed in tempo utile, sarà quella di sospendere i pagamenti dei Tributi Comunali e di tutte le altre tipologie di entrate di stretta competenza municipale come la tassa sul Suolo Pubblico, la Tari, le Tasse di Pedaggio, le Rate della "Rottamazione". Prevista, inoltre, anche la sospensione dei termini di tutti gli adempimenti amministrativi fiscali comunali.

Valutate poi le linee di intervento economico e finanziario del Governo, contenute nel DPCM approvato poche ore fa dal Consiglio dei Ministri, l’assessore Ciuccio annuncia che si inizierà anche ad elaborare, insieme agli uffici competenti, un programma di interventi a favore degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti e stagionali che si sono visti ancora una volta penalizzati dal governo, dei ceti sociali meno abbienti e di tutti coloro si troveranno in difficoltà economiche e finanziarie.

In sede di stesura del Bilancio di Previsione, l'Amministrazione destinerà un'ingente somma volta a coprire gli oneri per far fronte a tali misure straordinarie.

Intanto si sta mettendo a punto un'azione tempestiva che preveda l'utilizzo dell’avanzo di amministrazione che, almeno nell'ambito della sua parte disponibile, si può spendere e elargire per i casi previsti dall’art. 187 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

Una parte dell'avanzo disponibile sarà utilizzato per creare un fondo straordinario, da impegnare come spesa di carattere non permanente, a favore dell’economia locale che beneficerà così di un contributo per far ripartire le imprese e le famiglie capresi che saranno colpite finanziariamente da questa disastrosa situazione economica mondiale.

