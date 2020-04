Coronavirus, controlli nelle strade a Napoli: arrestato pusher con eroina e cocaina

Durante il servizio di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato in via Carbonara un giovane che, dopo aver consegnato qualcosa ad un uomo in cambio di una banconota, ha tentato la fuga.



I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 0,20 grammi e un altro di eroina del peso di circa 0,40 grammi.



Giuseppe Gelato, 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per aver violato le misure previste dal decreto del 22 marzo 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA