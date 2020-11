Covid, niente lezioni in presenza: Eav sospende gli abbonamenti gratuiti per gli studenti

Niente lezioni in presenza: l'Eav sospende gli abbonamenti gratuiti per gli studenti. A comunicarlo è lo stesso Ente autonomo Volturno, che in una nota informa come «la validità degli abbonamenti gratuiti studenti emessi dall'inizio della campagna per l'anno scolastico 2020/2021 è sospesa fino alla ripresa delle lezioni in presenza o in sede».

«Detti abbonamenti - fanno sapere ancora dall'Ente autonomo Volturno - non potranno essere utilizzati per gli spostamenti sui mezzi di trasporto pubblico ed i trasgressori verranno considerati sprovvisti di titolo di viaggio e sanzionati come da regolamento tariffario vigente».

