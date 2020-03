Coronavirus, nel Napoletano l'edicola diventa porta a porta: così «Il Mattino» arriva fino a casa

LEGGI ANCHE

L'edicola porta a porta. In tempi di emergenza sanitaria e di riduzione degli spostamenti, è il quotidiano ad arrivare direttamente a casa. L'idea è venuta a, titolare della rivendita di giornali di piazza Martiri d'Africa. La sua attività nei giorni prima della crisi, vista la favorevole posizione a ridosso del centro e il fatto che fosse inserita in una zona altamente abitata, era un punto di riferimento per tante persone, soprattutto per quelle un po' più in là con gli anni: «La mia clientela è stata sempre variegata spiega ma i più affezionati, quelli che si trattenevano a lungo con me e mia moglie fino ad avviare veri e propri dibattiti, erano le persone con più di 70 anni».«Le mogli, giustamente, non li fanno scendere». Ecco allora che se Maometto non va alla montagna, è la montagna che si organizza. Da una decina di giorni Gennaro Barone ha deciso di portare a casa dei soggetti in isolamento volontario quotidiani e riviste: «La maggior parte dei clienti chiede il Mattino, accompagnato quando possibile da altri giornali di approfondimento o di cronaca sportiva e quando possibile settimanali e riviste».Barone spazia nel territorio di competenza:: «Sono rintracciabile sul cellulare (). Gli ordini mi arrivano già la sera prima, poi vengono completati la mattina. Fatto un certo orario mi metto in moto ed effettuo la consegna. Con tanto di mascherina e guanti. C'è chi mi accoglie fuori ai balconi, chi mi chiede di lasciare i giornali fuori l'uscio di casa, chi ancora abita ai piani bassi e fa capolino dalle grate delle finestre. A tutti fa piacere vedere una faccia amica, in qualche caso scambiamo qualche veloce battuta prima di salutarmi».«Poi chi mi vedeva in giro mi ha chiesto cosa facessi e ha preteso che lasciassi il mio numero. Adesso mi chiamano più volte a settimana». L'iniziativa disi abbina a quella lanciata dal nostro giornale che, con Il Mattino a casa e grazie allo sforzo organizzativo di distributori locali ed edicolanti, permette ai lettori di ricevere direttamente il quotidiano direttamente a casa ogni giorno. I riferimenti per poter aderire all'iniziativa, senza costi aggiuntivi, sono presenti sul giornale e sul sito web ilmattino.it.