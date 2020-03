Coronavirus, la Fiat di Pomigliano si è fermata: è la prima grande fabbrica in Italia

Dopo lo sciopero e la riunione con i sindacati FCA ha deciso: la Fiat di Pomigliano sarà ferma da oggi, 11 marzo, fino a domenica 15. Si rientrerà lunedì 16. E' la prima grande fabbrica italiana a fermarsi a causa del pericolo del contagio da Coronavirus. In queste ore il gruppo automobilistico sta decidendo anche per gli impianti di Cassino e Melfi. Pomigliano, 4500 dipendenti indotto escluso, produce la vettura più venduta in Italia, la Panda, e i ritmi di produzione nella catena di montaggio sono attestati intorno alle 900 vetture al giorno. Sono i ritmi più elevati di tutto il gruppo nazionale.

