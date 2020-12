Covid in Campania, crolla la percentuale dei contagi: 9,32%. Ma i morti sono 43

Coronavirus in Campania, il bollettino dell'Unità di Crisi: 1.842 positivi su 19.759 tamponi, con una percentuale del 9,32%, in netto calo rispetto al 12,04% di ieri. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.657 sono asintomatici e 185 presentano sintomi. Le vittime sono 43 (22 morti nelle ultime 48 ore e 21 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 1.764 dall'inizio della pandemia. Il totale dei positivi sale a 158.274 su 1.615.159 tamponi; i pazienti guariti sono 2.183, per un totale di 54.015.

I posti letti occupati sono 173 su 656 disponibili in terapia intensiva, 2.064 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

Ultimo aggiornamento: 16:35

