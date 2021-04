Covid in Campania, oggi 2.212 positivi e 27 morti: l'indice di contagio scende al 10,45%

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 2.212 positivi su 21.170 tamponi molecolari esaminati, 585 in più di ieri con 6.599 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 10,45% dei test, poco meno di ieri quando l'indice di contagio era all'11,17%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.511 sono asintomatici e 701 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 5.851 il numero di vittime con i 27 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.585 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 127 malati in terapia intensiva, sei in meno di ieri. Per fortuna cresce il numero di pazienti guariti, da 263.291 a 264.906​ con 1.615 negativizzati in 24 ore. E dopo due giorni il numero di guariti torna inferiore al numero di nuovi contagiati.