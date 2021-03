Covid in Campania, oggi 1.810 positivi e 26 morti: l'indice di contagio stabile al 10,49% ma crescono ricoveri e terapie intensive

Resta stabile, in Campania, la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: il virus fa registrare 1.810 positivi su 16.812 tamponi molecolari esaminati. In percentuale, significa che è positivo il 10,76% dei test, poco più di ieri quando l'indice di contagio era al 10,49%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.221 sono asintomatici e 589 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Campania zona rossa rafforzata, De Luca firma la nuova ordinanza:... IL LOCKDOWN Lockdown a Napoli, la rivolta degli operatori del fitness e del... I TRASPORTI Campania zona rossa e trasporti a Pasqua, si fermano tutti i bus...

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 318.992 su 3.401.489 tamponi processati mentre sale a 4.897 il numero di vittime con i 26 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In crescita anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.613 ricoverati con sintomi, 38 in più di ieri, e 173 malati in terapia intensiva, 12 in più di ieri. Per fortuna cresce anche il numero di pazienti guariti, da 211.416 a 213.419 con 2.003 negativizzati in 24 ore.

Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA