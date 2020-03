In via precauzionale la polizia municipale della sezione di San Lorenzo, guidata dal capitano Alfredo Marraffino, ha deciso di chiudere il mercato rionale di Porta Nolana, anticipando una probabile ordinanza comunale per contrastare la duffusione del Covid19.

Gli agenti, visto che non si riusciva a garantire la vendita nel rispetto del decreto firmato da Conte lunedì notte, hanno chiesto ai commercianti di chiudere le attività. Comprese le difficolta gli stessi esercenti hanno deciso di collaborare e estendere la chiusura fino al prossimo 3 aprile. Una chiusura che interviene su di un settore ancora libero di esercitare ma che inevitabilmente, come tutti i mercatini rionali, crea assembramenti di persone. Sul posto a seguire le attività di chiusura anche l'assessore all'ambiente e decoro della 2 municipalità Luigi Petroli.



