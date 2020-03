Coronavirus, Stefano De Martino e Belen come Fedez-Ferragni: raccolta fondi per il Cotugno di Napoli

La forza delle condivisioni. Sono i protagonisti assoluti dei social network con i loro milioni di follower e si sono uniti in un movimento per sconfiggere il Coronavirus aiutando gli ospedali italiani. Dopo la campagna lanciata da Fedez e Chiara Ferragni che in un solo giorno ha raggiungo tre milioni di euro da destinare al San Raffaele di Milano è il turno di Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

La celebre coppia che ha invaso il gossip degli ultimi anni ha promosso la raccolta fondi aperta per aiutare la terapia intensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli. E lo ha fatto attraverso Instagram.

Questo il messaggio pubblicato da Stefano De Martino sul suo profilo, accompagnato da un video appello, poi rilanciato anche da Belen.

Il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cotugno di Napoli ha bisogno del nostro aiuto, di seguito tutti i dati per effettuare la donazione, restiamo uniti, restiamo a casa.

Azienda Ospedaliera dei Colli

Partita Iva e Codice Fiscale: 06798201213

IBAN: IT14S0200803434000101219735

CAUSALE: Destinato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli

CODICE SWIFT: UNCRITM1F54



