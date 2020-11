Lockdown, il sindaco di Napoli de Magistris: temo che Campania ​stia andando verso zona rossa

«Temo che la Campania stia andando verso la zona rossa, a mio avviso dall'analisi puntuale dei dati probabilmente ci troviamo già lì». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto questa mattina a Radio Crc. De Magistris spiega di voler leggere «la versione definitiva» del Dpcm perché «da ieri sera abbiamo lavorato su varie bozze e bisogna stare molto attenti, perché poi cambia sempre qualcosa e cambia qualcosa di determinante. Ma al di là di zona arancione o rossa - ha aggiunto - l'incapacità con cui è stata gestita la fase del dopo lockdown soprattutto dal punto di vista sanitario ci porta inevitabilmente verso misure più restrittive. C'è nella nostra regione un'evidente responsabilità politica ormai sotto gli occhi di tutti sul tema sanitario che è drammatico. Devo dire però che anche il Governo nazionale si è fatto trovare non prontissimo sul piano sia sanitario, dove secondo me ci voleva piu pressione, più input e più coordinamento nazionale, ma anche dal punto di vista sociale ed economico. Doveva prepararsi meglio e in maniera più adeguata a questo autunno».

Nessuna risposta dal ministro della Salute Roberto Speranza ai sindaci di Napoli, Luigi de Magistris, e di Milano, Giuseppe Sala, che lo scorso 28 ottobre hanno inviato una lettera al ministro chiedendo focus specifici sulla situazione del contagio da coronavirus nelle due metropoli. «Il ministro - ha detto de Magistris - si era impegnato in poche ore a darci i dati, ma non li abbiamo ancora avuti. Mi auguro di averli in queste ore in cui stanno elaborando i vari focus sulle varie zone. Immagino che, così come si è impegnato, il ministro ci farà avere un focus più analitico su Napoli e Milano».

Ultimo aggiornamento: 11:09

