Coronavirus a Napoli, il bollettino del Comune: 17 morti e 10 nuovi contagiati

È salito di 10 unità, rispetto alla giornata di ieri, il dato dei positivi al coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza, mentre sale a 17 (ieri erano 16) il numero dei deceduti. È quanto si legge nel resoconto giornaliero per la città di Napoli fornito dal Comune sulla base dei dati della Asl Napoli 1 Centro e aggiornato alle 12 di oggi, giovedì 26 marzo.

Sono 42 le persone asintomatiche (dato identico rispetto a ieri), 91 i ricoverati in ospedale (+6 rispetto a ieri) di cui 9 in terapia intensiva (stesso dato di ieri), 227 le persone in isolamento a casa (+3) e 43 (+1) i clinicamente guariti.

Ultimo aggiornamento: 15:38

