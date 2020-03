LEGGI ANCHE

«Al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19,e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati».È quanto si legge nella nuova bozza di decreto con le misure per rispondere all'emergenza coronavirus. In particolare, si legge nella bozza, «si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica nelle Case Circondariali di Pavia, Milano S. Vittore, Cremona e Casa di Reclusione di Milano Opera, per un ammontare complessivo stimato in 5 milioni e mezzo di euro; nelle Case Circondariali di Modena e di Bologna, per un ammontare stimato in 3,5 milioni di euro nonché danni minori nelle Case Circondariali di Reggio Emilia e di Ferrara, per un importo stimato in 650mila euro; importanti danni di natura edilizia e impiantistica nelle Case Circondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché danni minori nelle Case Circondariali di Roma Regina Coeli, Roma-Rebibbia e Isernia, per un ammontare stimato in 3,8 milioni di euro; danni nelle Casa Circondariali di Siracusa e di Trapani, nonché danni minori nella Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, per un ammontare complessivo stimato in 2 milioni 150 mila euro;, in Campania, per un ammontare complessivo stimato in 2,3 milioni di euro: danni limitati nelle Case Circondariali di Bari, Foggia, Matera, Trani, Taranto e Melfi, per un ammontare complessivo stimato in 650mila euro». «Danni rilevanti - si legge ancora nella bozza del Dl - presso la Casa Circondariale di Alessandria, per un importo stimato in euro 500mila euro; danni limitati presso le Case Circondariali di Prato e Pisa, per un importo complessivo stimato in 300mila euro; danni minori presso la Casa di Reclusione di Padova, per un importo stimato in 150mila euro».