Recovery Fund, le Regioni del Sud scrivono a Conte: «Correttivi o Mezzogiorno penalizzato»

Si è svolto oggi l’incontro dei Presidenti delle Regioni meridionali sul tema dell’attribuzione delle risorse europee del Recovery Fund.

Alla riunione hanno partecipato i Presidenti della Campania Vincenzo De Luca, dell’Abruzzo Marco Marsilio, della Basilicata Vito Bardi, del Molise Donato Toma, della Puglia Michele Emiliano, della Sicilia Nello Musumeci. Non hanno potuto partecipare, per concomitanti impegni istituzionali, i Presidenti della Sardegna Christian Solinas e della Calabria Nino Spirlì.

Al termine è stata condivisa una lettera da inviare al Presidente del Consiglio, nella quale si richiede un incontro per «rappresentare le ragioni delle preoccupazioni di penalizzazione del Mezzogiorno se non dovessero intervenire adeguati correttivi e illustrare le proposte in tema, congiuntamente condivise dagli scriventi».

